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Plastikovie sideniya3
Трибуна с пластиковыми сиденьями
Телескопическая трибуна, установленная нашей командой в г.Нур-Султан, Казахстан. Оснащена электроприводом и сиденьями КД-15.
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полумягкие кресла для стадиона
Кресла для стадиона
Наша компания полностью оборудовала СК "Сибур Арена" для 7000 зрителей креслами кд-22. Также были поставлены телескопические трибуны с электроприводом вдоль площадки
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telesop kaskad-viksa
Телескопическая трибуна
Телескопические 5-ти рядные трибуны в г.Выкса Нижегородской области. Оборудованы перфорированными сиденьями. Все трибуны полностью сделаны из металла
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kresla kd-110
Кресла для актового зала
Нашей компанией были уставлены кресла для актовых залов серии КД-110 в "Московский государственный университет геодезии и картографии"
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пластиковые сиденья для стадиона
Сборно-разборная трибуна
Произвели сборно-разборные трибуны с пластиковыми сиденьями кд-03 на стадионе в г.Азов, для желающих наблюдать за игрой любимой команды.
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телескопическая трибуна с креслами
Телескопическая трибуна
Трибуна и кресла изумительного дизайна и сложной технологией производства, специально разработанные для зала в Санкт-Петербурге.
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Производство кресел и трибун

Производственная компания “Каскад”, одна из ведущих на российском рынке,  изготавливает трибуны для стадионов, спортивных и концертных залов, а также пластиковые сиденья и полумягкие кресла. В наличии имеется большой выбор изделий, конструкций, каждая из которых отличается конфигурацией, размерами, что позволяет подобрать оптимальную модель под свой объект.

В каталоге компании вы сможете увидеть все модели, изготавливаемые нашей организацией.

  • Спортивные трибуны для зрителей
  • Пластиковые сиденья для трибун, сооружений спортивной направленности.
  • Театральные кресла для актового зала
  • Кресла для конференц зала
  • Стулья для залов
  • Секции стульев

Продукцией компании оснащены объекты спортивного, культурного, зрелищного назначения, расположенные во всех уголках нашей необъятной Родины. Кроме того, наши изделия поставляются в страны СНГ.

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Лет на рынке
Сотрудников
Успешных проекта
Месяцев гарантия

Каталог

Краткий перечень выпускаемой нами продукции. Так как у нас производство, мы можем сделать в соответствии с вашими пожеланиями

Трибуны для зрителей

Предназначены для размещения гостей на мероприятих

Пластиковые сиденья

Долговечные и износостойкие, идеально подходят для спортивных мероприятий

plastikovoe sidenie
Сиденья для стадиона

Комфортные сиденья для закрытых стадионов

Кресла для кинотеатров

Бюджетные варианты кресел с подстаканниками 

Театральные кресла

Различные варианты дизайнов и исполнения кресел для театров

Стулья для зала

Традиционный вид партерных стульев, с возможностью сцепки между собой

Весь каталог
весь каталог

Услуги от компании “Каскад”

Полный список предоставляемых услуг:

  1. Производство трибун, изготовление сидения для трибун.
  2. Помощь в создании дизайн-проекта.
  3. Монтаж трибун — установка, ремонтные работы отдельных модулей, узлов.
  4. Обслуживание при действующей гарантии, в послегарантийный период.
  5. Консультирование по грамотной эксплуатации конструкции.
  6. Обучение, мотивация для сотрудников.

Благодарственные письма

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Наши преимущества

Обратившись к нам, вы получите:

  • Возможность купить оптом кресла для любого объекта.
  • Пластиковые сиденья и мягкие кресла для зрителей в любом цветовом решении в необходимом количестве.
  • Индивидуальный дизайн.
  • Короткие сроки изготовления продукции.
  • Легкость в уходе, обслуживании.
  • Сертификат качества для всей продукции.
  • Конкурентоспособную цену и подбор оптимального решения.
  • Быструю доставку.

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