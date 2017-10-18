Производственная компания “Каскад”, одна из ведущих на российском рынке, изготавливает трибуны для стадионов, спортивных и концертных залов, а также пластиковые сиденья и полумягкие кресла. В наличии имеется большой выбор изделий, конструкций, каждая из которых отличается конфигурацией, размерами, что позволяет подобрать оптимальную модель под свой объект.

В каталоге компании вы сможете увидеть все модели, изготавливаемые нашей организацией.