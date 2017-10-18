Производство кресел и трибун
Производственная компания “Каскад”, одна из ведущих на российском рынке, изготавливает трибуны для стадионов, спортивных и концертных залов, а также пластиковые сиденья и полумягкие кресла. В наличии имеется большой выбор изделий, конструкций, каждая из которых отличается конфигурацией, размерами, что позволяет подобрать оптимальную модель под свой объект.
В каталоге компании вы сможете увидеть все модели, изготавливаемые нашей организацией.
- Спортивные трибуны для зрителей
- Пластиковые сиденья для трибун, сооружений спортивной направленности.
- Театральные кресла для актового зала
- Кресла для конференц зала
- Стулья для залов
- Секции стульев
Продукцией компании оснащены объекты спортивного, культурного, зрелищного назначения, расположенные во всех уголках нашей необъятной Родины. Кроме того, наши изделия поставляются в страны СНГ.
Каталог
Краткий перечень выпускаемой нами продукции. Так как у нас производство, мы можем сделать в соответствии с вашими пожеланиями
Услуги от компании “Каскад”
Полный список предоставляемых услуг:
- Производство трибун, изготовление сидения для трибун.
- Помощь в создании дизайн-проекта.
- Монтаж трибун — установка, ремонтные работы отдельных модулей, узлов.
- Обслуживание при действующей гарантии, в послегарантийный период.
- Консультирование по грамотной эксплуатации конструкции.
- Обучение, мотивация для сотрудников.
Наши преимущества
Обратившись к нам, вы получите:
- Возможность купить оптом кресла для любого объекта.
- Пластиковые сиденья и мягкие кресла для зрителей в любом цветовом решении в необходимом количестве.
- Индивидуальный дизайн.
- Короткие сроки изготовления продукции.
- Легкость в уходе, обслуживании.
- Сертификат качества для всей продукции.
- Конкурентоспособную цену и подбор оптимального решения.
- Быструю доставку.